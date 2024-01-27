«Ему надо набраться смелости». Эксперт предложил Карри покинуть «Голден Стэйт»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс поделился мнением о продолжении карьеры разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«На Стефа Карри оказывается большое давление. От него хотят, чтобы он действительно был лидером команды, символом франшизы, мог прямо высказываться. Ему надо набраться смелости и покинуть свою зону комфорта… Вы можете видеть, что династии «Голден Стэйт Уорриорз» пришёл конец, и это нормально», — сказал Перкинс в эфире ESPN.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, имея отрицательный баланс побед и поражений. На счету коллектива 19 побед и 23 поражения.