Евролига перенесла матч «Анадолу Эфес» — «Маккаби» в Ригу по просьбе правительств стран

Матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким «Анадолу Эфес» и израильским «Маккаби» перенесён из Стамбула в Ригу (Латвия), сообщает официальный сайт Евролиги.

Как сообщается, такое решение принято с учётом рекомендаций правительств Турции и Израиля.

Напомним, отношения Турции и Израиля серьёзно обострились после развития палестино-израильского конфликта.

Матч 26-го тура «Анадолу Эфес» — «Маккаби» запланирован на 8 февраля.

В текущем сезоне Евролиги «Маккаби» занимает седьмую строчку, одержав 13 побед в 23 матчах регулярного чемпионата. «Анадолу Эфес» выиграл лишь девять встреч из 23 и располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

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