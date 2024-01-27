Тренер «Локомотива» Секулич – о матче с «Самарой»: для них это будет самая важная игра

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился мнением об игре «Самары» в первом раунде регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«У них сильные индивидуально игроки. Две предыдущие игры с нами в этом сезоне пропустил Раде Загорац, обладающий большим опытом и отличным пониманием баскетбола. Но гораздо важнее, что они играют прекрасно выстроенную командную защиту – силовую и контактную. “Самара” совершенно заслуженно претендует на топ-6 по итогам первого раунда регулярного чемпионата.

Поражение от “Астаны” придаст “Самаре” дополнительные силы? Мы настраиваемся на них, как на разозлённую “Астаной” команду, которая выйдет биться с нами изо всех сил. В том числе, чтобы отыграться за поражения в первом круге и в финале сентябрьского Кубка Кубани. Для них это будет, наверное, самая важная игра первого раунда чемпионата. Мы должны быть к этому готовы», – приводил слова Александра Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань»

Отметим, «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете примет «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги, который состоится 28 января в 15:00 мск. На данный момент клуб из Краснодара занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата с 17 победами при семи поражениях. «Самара», в свою очередь, расположилась на седьмом месте с 13 победами при 11 поражениях.