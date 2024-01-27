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«Некоторые игроки проиграли ещё до матча». Василий Карасёв – о встрече МБА с ЦСКА

«Некоторые игроки проиграли ещё до матча». Василий Карасёв – о встрече МБА с ЦСКА
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Главный тренер московской МБА Василий Карасёв подвёл итоги поражения от столичного ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В первую очередь нужно попросить прощения у болельщиков за анти-баскетбол, который мы сегодня показали. Наверное, еще до матча некоторые игроки проиграли. Кто-то вышел не бороться с ЦСКА, а отбыть номер, как это ни обидно. Начало говорит само за себя – три потери, несколько промахов из-под кольца, никакой агрессии в защите. Потом попытались исправить что-то, сократили до семи очков, но в конечном итоге ничего опять отдали все. К сожалению, в этом сезоне мы боремся больше сами с собой, чем с соперниками», – приводит слова Карасёва Единая лига.

Напомним, ЦСКА победил МБА со счётом 88:52. Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Самсон Руженцев, который набрал 21 очко.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги с 22 победами при трёх поражениях в регулярном чемпионате. МБА же расположилась на 12-м месте – восемь побед при 17 поражениях.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 января 2024, суббота. 16:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
52 : 88
ЦСКА
Москва
МБА: Коновалов - 10, Исмаилов - 7, Хоменко - 6, Голдырев - 6, Минченко - 6, Якушин - 6, Шейко - 5, Барашков - 2, Лопатин - 2, Касаткин - 1, Трушкин - 1, Личутин
ЦСКА: Руженцев - 21, Жан-Шарль - 14, Карданахишвили - 10, М'Бай - 10, Михайловский - 6, Уэйр - 6, Тримбл - 6, Астапкович - 6, Джекири - 4, Антонов - 3, Клюев - 2, Зайцев
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