«Некоторые игроки проиграли ещё до матча». Василий Карасёв – о встрече МБА с ЦСКА

Главный тренер московской МБА Василий Карасёв подвёл итоги поражения от столичного ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь нужно попросить прощения у болельщиков за анти-баскетбол, который мы сегодня показали. Наверное, еще до матча некоторые игроки проиграли. Кто-то вышел не бороться с ЦСКА, а отбыть номер, как это ни обидно. Начало говорит само за себя – три потери, несколько промахов из-под кольца, никакой агрессии в защите. Потом попытались исправить что-то, сократили до семи очков, но в конечном итоге ничего опять отдали все. К сожалению, в этом сезоне мы боремся больше сами с собой, чем с соперниками», – приводит слова Карасёва Единая лига.

Напомним, ЦСКА победил МБА со счётом 88:52. Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Самсон Руженцев, который набрал 21 очко.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги с 22 победами при трёх поражениях в регулярном чемпионате. МБА же расположилась на 12-м месте – восемь побед при 17 поражениях.