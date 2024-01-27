Леброн Джеймс прокомментировал своё историческое достижение в НБА

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал своё 20-е попадание на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я превзошёл все ожидания в своей карьере. Очень здорово иметь возможность продолжать добиваться успехов на протяжении всей карьеры. Но я превзошёл все свои ожидания, о которых мечтал в НБА. Я сделал это очень давно. Так что все остальное — это просто дополнительная заслуга. Я очень тронут тем, что все ещё могу заниматься тем, что люблю, и тем, что добился таких успехов на своём пути», – сказал Леброн Джеймс после матча с «Чикаго Буллз».

Отметим, что 39-летний Джеймс стал первым игроком в истории НБА, кто в 20-й раз был выбран в стартовую пятёрку на Матч всех звёзд. Форвард участвует в Матчах всех звёзд с 2005 года. Он четырежды становился чемпионом НБА, а в 2023 году он стал лучшим снайпером лиги (в регулярных чемпионатах и плей-офф).