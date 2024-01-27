Тренер «Лейкерс» Хэм – об обменах в НБА: это часть бизнеса

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился мнением о том, что команда в скором времени может измениться в связи с возможными обменами.

«В конце концов, все мы люди. Мы сосредоточены на том, что у нас есть в раздевалке, и на работе, которую мы должны выполнять, чтобы добиться определенного успеха с нашим составом в его нынешнем виде. Вся эта болтовня выходит из-под контроля. В отличие от того времени, когда я только пришел в лигу и вам приходилось брать газету или включать телевизор, сейчас всё поступает прямо на ваш телефон, так что этого практически невозможно избежать.

Но с учётом сказанного, наши ребята по большей части были профессионалами и понимают, что это часть бизнеса. Временами это может привести к беспорядку, но это часть бизнеса. Поэтому вам просто нужно объединиться со своей командой, что бы ни случилось. Мы не можем это контролировать и тратим энергию и время, пытаясь беспокоиться об этом. Ты должен быть лучшим профессионалом, каким только можешь быть, сделать акцент на команде и просто работать и стараться становиться лучше с каждым днем», – сказал Дарвин Хэм на пресс-конференции перед матчем с «Голден Стэйт».