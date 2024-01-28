Леброн Джеймс вышел на чистое седьмое место в истории НБА по сыгранным матчам

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 76:70 в пользу «Уорриорз».

Лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс принимает участие в игре. Сейчас на его счету 18 набранных очков, шесть подборов и четыре результативные передачи за 20 минут на площадке. Примечательно, что для Джеймса это 1463-й матч за карьеру.

Таким образом, 39-летний баскетболист обошёл Кевина Гарнетта (1462) и занял чистое седьмое место в истории лиги по количеству сыгранных встреч. Отметим, что в шестёрку входят Роберт Пэриш (1611), Карим Абдул-Джаббар (1560), Винс Картер (1541), Дирк Новицки (1522), Джон Стоктон (1504) и Карл Мэлоун (1476).