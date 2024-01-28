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«Лейкерс» и «Голден Стэйт» сыграли два овертайма, Леброн оформил трипл-дабл

«Лейкерс» и «Голден Стэйт» сыграли два овертайма, Леброн оформил трипл-дабл
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В ночь с 27 на 28 января мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости одержали победу со счётом 145:144 OT, для определения победителя соперникам пришлось сыграть два овертайма.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Уорриорз»), набравший 46 очков. Леброн Джеймс («Лейкерс») оформил трипл-дабл, добавив к 36 очкам 20 подборов и 12 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
144 : 145
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 46, Томпсон - 24, Куминга - 22, Уиггинс - 22, Подзиемски - 10, Грин - 8, Шарич - 5, Джексон-Дэвис - 4, Джозеф - 3, Луни, Santos, Киньонес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 36, Дэвис - 29, Расселл - 28, Ривз - 17, Вандербилт - 14, Хатимура - 11, Вуд - 8, Кристи - 2, Худ-Скифино, Хэйс, Принс, Льюис
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