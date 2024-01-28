«Лейкерс» и «Голден Стэйт» сыграли два овертайма, Леброн оформил трипл-дабл

В ночь с 27 на 28 января мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости одержали победу со счётом 145:144 OT, для определения победителя соперникам пришлось сыграть два овертайма.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Уорриорз»), набравший 46 очков. Леброн Джеймс («Лейкерс») оформил трипл-дабл, добавив к 36 очкам 20 подборов и 12 результативных передач.