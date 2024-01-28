Сегодня, в ночь с 27 на 28 января мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 28 января
«Детройт Пистонс» – «Вашингтон Уизардс» — 104:118.
«Нью-Йорк Никс» – «Майами Хит» — 125:109.
«Денвер Наггетс» – «Филадельфия Сиксерс» — 111:105.
«Бруклин Нетс» – «Хьюстон Рокетс» — 106:104.
«Шарлотт Хорнетс» – «Юта Джаз» — 122:134.
«Бостон Селтикс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 96:115.
«Милуоки Бакс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 141:117.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 144:145 ОТ.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 113:112.
«Даллас Маверикс» – «Сакраменто Кингз» — 115:120.
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