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Все результаты игрового дня НБА 28 января

Все результаты игрового дня НБА 28 января
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Сегодня, в ночь с 27 на 28 января мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 28 января

«Детройт Пистонс» – «Вашингтон Уизардс» — 104:118.

«Нью-Йорк Никс» – «Майами Хит» — 125:109.

«Денвер Наггетс» – «Филадельфия Сиксерс» — 111:105.

«Бруклин Нетс» – «Хьюстон Рокетс» — 106:104.

«Шарлотт Хорнетс» – «Юта Джаз» — 122:134.

«Бостон Селтикс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 96:115.

«Милуоки Бакс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 141:117.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 144:145 ОТ.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 113:112.

«Даллас Маверикс» – «Сакраменто Кингз» — 115:120.

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 20:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
104 : 118
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Детройт Пистонс: Богданович - 30, Каннингем - 20, Стюарт - 11, Дюрен - 10, Айви - 10, Томпсон - 8, Бёркс - 8, Нокс - 4, Хейз - 2, Моррис - 1, Галлинари, Уайзмен, Сассер, Харрис, Мускала
Вашингтон Уизардс: Кузма - 30, Пул - 17, Гэффорд - 15, Багли III - 13, Джонс - 12, Авдия - 10, Кулибали - 8, Кисперт - 8, Шамет - 3, Райт - 2, Болдуин Мл., Гилл, Джемисон, Оморуи
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
125 : 109
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Ануноби - 19, Рэндл - 19, Харт - 14, Гримс - 12, Дивинченцо - 11, Макбрайд - 9, Ачиува - 4, Хартенштайн - 4, Симс - 1, Флинн, Фурнье, Арчидиаконоу
Майами Хит: Батлер - 28, Робинсон - 19, Хироу - 18, Адебайо - 12, Розир - 10, Хайсмит - 8, Жакез-мл. - 6, Мартин - 6, Лав - 2, Ричардсон, Йович, Робинсон, Брайант
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
111 : 105
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Маррей - 23, Портер - 20, Гордон - 18, Уотсон - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Джексон - 3, Браун - 2, Джордан - 2, Тайсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт, Хафф
Филадельфия Сиксерс: Рид - 30, Убре - 25, Моррис - 17, Беверли - 17, Мартин - 7, Хаус - 6, Коркмаз - 3, Спрингер, Каунсил, Эмбиид, Смит, Батюм
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бруклин Нетс: Томас - 37, Бриджес - 19, Финни-Смит - 19, Динвидди - 10, Клэкстон - 10, О'Нил - 6, Смит - 5, Уокер, Уотфорд, Джайлс, Шарп, Клауни
Хьюстон Рокетс: Грин - 19, Уитмор - 19, Брукс - 19, Шенгюн - 15, Ванвлит - 13, Холидей - 6, Тэйт - 6, Томпсон - 5, Грин - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Хинтон, Баллок, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
122 : 134
Юта Джаз
Ньютаун
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 43, Ричардс - 26, Бриджес - 21, Миллер - 12, Мартин - 9, Тор - 5, Смит - 3, Блэк - 3, Букнайт, Макгауэнс, Смит, Менса, Нтиликина
Юта Джаз: Маркканен - 33, Секстон - 24, Коллинс - 20, Кларксон - 14, Джордж - 10, Кесслер - 10, Данн - 7, Олиник - 6, Фонтеккио - 5, Агбаджи - 5, Хортон-Такер, Саманич, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
96 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 21, Притчард - 12, Корнет - 11, Браун - 8, Стивенс - 8, Кета - 8, Холидэй - 7, Хозер - 6, Михайлюк - 6, Бриссетт - 5, Уайт - 2, Бэнтон - 2, Хорфорд
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Тайс - 18, Джордж - 17, Мэнн - 14, Коффи - 10, Харден - 9, Пламли - 8, Уэстбрук - 4, Пауэлл - 4, Бостон - 3, Хиланд - 2, Такер, Браун
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
141 : 117
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Лиллард - 26, Лопес - 24, Портис - 20, Пэйн - 11, Бисли - 8, Боучэмп - 6, Коннотон - 5, Краудер - 5, Грин - 3, Джексон - 3, Ливингстон, Лопес, Адетокунбо
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Уильямсон - 23, Валанчюнас - 13, Нэнс - 10, Джонс - 9, Маршалл - 8, Хоукинс - 8, Робинсон-Эрл - 8, Макколлум - 7, Альварадо - 4, Зеллер - 1, Дэниэлс, Мёрфи, Лидделл, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
144 : 145
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 46, Томпсон - 24, Куминга - 22, Уиггинс - 22, Подзиемски - 10, Грин - 8, Шарич - 5, Джексон-Дэвис - 4, Джозеф - 3, Луни, Santos, Киньонес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 36, Дэвис - 29, Расселл - 28, Ривз - 17, Вандербилт - 14, Хатимура - 11, Вуд - 8, Кристи - 2, Худ-Скифино, Хэйс, Принс, Льюис
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 112
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 25, Вембаньяма - 23, Джонсон - 14, Сохан - 13, Джонс - 12, Макдермотт - 9, Барлоу - 9, Шампани - 4, Уэсли - 2, Осман - 2, Грэм, Брэнэм, Мамукелашвили
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Гобер - 19, Таунс - 19, Рид - 13, Александер-Уолкер - 11, Макдэниелс - 7, Милтон - 7, Андерсон - 4, Маклафлин, Никс, Браун, Гарза
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
115 : 120
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Уильямс - 27, Хардуэй-младший - 19, Лайвли - 13, Грин - 11, Карри - 7, Клебер - 5, Харди - 3, Лоусон - 2, Уильямс, Проспер, Холмс, Моррис
Сакраменто Кингз: Фокс - 34, Барнс - 20, Хаертер - 18, Сабонис - 17, Мюррэй - 15, Монк - 9, Макги - 6, Лайлз - 1, Дуарте, Митчелл, Эдвардс, Джонс, Эллис, Лень
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