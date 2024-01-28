Сегодня, в ночь с 27 на 28 января мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 28 января

«Детройт Пистонс» – «Вашингтон Уизардс» — 104:118.

«Нью-Йорк Никс» – «Майами Хит» — 125:109.

«Денвер Наггетс» – «Филадельфия Сиксерс» — 111:105.

«Бруклин Нетс» – «Хьюстон Рокетс» — 106:104.

«Шарлотт Хорнетс» – «Юта Джаз» — 122:134.

«Бостон Селтикс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 96:115.

«Милуоки Бакс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 141:117.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 144:145 ОТ.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 113:112.

«Даллас Маверикс» – «Сакраменто Кингз» — 115:120.