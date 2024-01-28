Леброн Джеймс отдал должное Стефену Карри после шикарного матча в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился эмоциями от победы над «Голден Стэйт Уорриорз» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации и отдал должное лидеру соперника Стефену Карри. Матч завершился в двух овертаймах.

«Это то, что вы по-настоящему осознаете, когда закончите играть… чтобы посмотреть игру со своими внуками и сказать, что я играл против одного из лучших баскетболистов, когда-либо игравших в эту игру», – сказал Леброн Джеймс в послематчевом интервью.

Напомним, матч завершился победой «Лейкерс» со счётом 145:144. Командам не хватило основного времени матча и первого овертайма, чтобы определить сильнейшего. Во второй пятиминутке «Голден Стэйт» за несколько секунд до конца вышли вперёд благодаря точному трёхочковому Стефена Карри, но «воины» не смогли остановить Леброна в проходе и сфолили на нём. Джеймс забросил оба штрафных и тем самым принёс своей команде победу.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Уорриорз»), набравший 46 очков. Леброн Джеймс («Лейкерс») оформил трипл-дабл, добавив к 36 очкам 20 подборов и 12 результативных передач.