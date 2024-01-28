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Легионер «Локомотива-Кубань» Бэрфорд поделился ожиданиями от матча с «Самарой»

Легионер «Локомотива-Кубань» Бэрфорд поделился ожиданиями от матча с «Самарой»
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Американский защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд поделился мнением о предстоящей игре краснодарского клуба с «Самарой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Сильный соперник, в составе которого есть отличные игроки. «Самара» будет очень мотивированной, потому что для попадания в топ-6 им завтра нужна только победа. Но у нас на этот матч свои планы (смеётся). Думаю, что мы хорошо разобрали их игру и выйдем на паркет с правильным настроем. Наша задача на первый раунд чемпионата – выиграть максимально возможное количество матчей», – приводит слова Бэрфорда официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Отметим, что «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете сыграет с «Самарой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги, который состоится 28 января и начнётся в 15:00 мск. На данный момент клуб из Краснодара занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата с 17 победами при семи поражениях. «Самара», в свою очередь, расположилась на седьмом месте с 13 победами при 11 поражениях.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
28 января 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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