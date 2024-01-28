Никола Йокич заступился за Джоэла Эмбиида после действий фанатов «Денвера»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился мнением о том, что фанаты клуба из Колорадо скандировали неприятные вещи в сторону действующего самого ценного игрока (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации Джоэла Эмбиида.

«Если вы фанат «Денвера» или фанат какой-либо другой команды, я думаю, вам нужно ценить то, что он (Эмбиид) делает», – сказал Никола Йокич на пресс-конференции после матча.

Отметим, что болельщики «Денвера» скандировали «Где Эмбиид?» после того, как центровой не играл в матчах между «Наггетс» и «Сиксерс» с 2019 года.

Напомним, «Денвер» одержал домашнюю победу в регулярном чемпионате НБА над «Филадельфией» со счётом 111:105. В прошлом сезоне Эмбиид стал самым ценным игроком НБА, опередив в голосовании Йокича. До этого два года подряд MVP становился Никола.