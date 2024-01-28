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Никола Йокич заступился за Джоэла Эмбиида после действий фанатов «Денвера»

Никола Йокич заступился за Джоэла Эмбиида после действий фанатов «Денвера»
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился мнением о том, что фанаты клуба из Колорадо скандировали неприятные вещи в сторону действующего самого ценного игрока (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации Джоэла Эмбиида.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Если вы фанат «Денвера» или фанат какой-либо другой команды, я думаю, вам нужно ценить то, что он (Эмбиид) делает», – сказал Никола Йокич на пресс-конференции после матча.

Отметим, что болельщики «Денвера» скандировали «Где Эмбиид?» после того, как центровой не играл в матчах между «Наггетс» и «Сиксерс» с 2019 года.

Напомним, «Денвер» одержал домашнюю победу в регулярном чемпионате НБА над «Филадельфией» со счётом 111:105. В прошлом сезоне Эмбиид стал самым ценным игроком НБА, опередив в голосовании Йокича. До этого два года подряд MVP становился Никола.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
111 : 105
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Маррей - 23, Портер - 20, Гордон - 18, Уотсон - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Джексон - 3, Браун - 2, Джордан - 2, Тайсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт, Хафф
Филадельфия Сиксерс: Рид - 30, Убре - 25, Моррис - 17, Беверли - 17, Мартин - 7, Хаус - 6, Коркмаз - 3, Спрингер, Каунсил, Эмбиид, Смит, Батюм
Плохие новости для действующего MVP:
Эмбиид неожиданно пропустил матч. Кажется, Джоэл рискует лишиться индивидуальных наград
Эмбиид неожиданно пропустил матч. Кажется, Джоэл рискует лишиться индивидуальных наград
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