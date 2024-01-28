Карри остался недоволен судейством в матче с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри остался недоволен работой судей в матче клуба из Сан-Франциско с «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Эти разговоры постоянно происходят, особенно против «Лейкерс». Ну да, у них всегда будет много штрафных бросков. Ещё в прошлом сезоне у них был какой-то невероятный отрыв по штрафным. Сегодня не было последовательности в судейских решениях, и это самое обидное. Либо дайте игрокам решать в концовках, либо одинаково свистите в ситуациях с одинаковыми нарушениями.

Обидно, когда в одном конкретном матче судьи по-разному судят некоторые моменты», – сказал Карри на пресс-конференции после матча с «Лейкерс».

Напомним, матч завершился победой «Лейкерс» со счётом 145:144. Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Уорриорз»), набравший 46 очков. Леброн Джеймс («Лейкерс») оформил трипл-дабл, добавив к 36 очкам 20 подборов и 12 результативных передач.