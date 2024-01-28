«Мы перепробовали всё». Янг — о попытках остановить Дончича, который набрал 73 очка

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг рассказал, как команда пыталась защищаться против лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича в матче, где он забросил 73 очка.

«Он был «в огне». Он делал что хотел, мы перепробовали всё. Мы пытались поймать его. Сперва пытался Джален (Джонсон), а потом попробовал Деджонте (Мюррей) и немного выключил его из игры. Мы просто перепробовали множество вещей, чтобы остановить его», – сказал Трей Янг на пресс-конференции после матча с «Далласом».

Напомним, «Даллас» победил на выезде со счётом 148:143.

Отметим, что в матче с «Атлантой» защитник «Маверикс» Лука Дончич набрал 73 очка, установив тем самым новый личный рекорд по набранным очкам в игре регулярного первенства НБА. Планка в 73 очка в НБА покорялась лишь четырём игрокам: Уилту Чемберлену, Коби Брайанту, Дэвиду Томпсону и теперь Дончичу.