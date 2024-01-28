«Локомотив-Кубань» уверенно победил «Самару», обогнав «Зенит» в Единой лиге

Сегодня, 28 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и клуб из одноимённого города «Самара». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Краснодаре. Матч завершился победой «Локомотива-Кубань» со счётом 91:76.

Хозяева с первых минут матча стали выделяться на паркете в Краснодаре, обыграв соперника со счётом 82:69. По ходу второго игрового отрезка «Самара» старалась навязать борьбу оппоненту по Единой лиге, но в итоге самарцы уступили с отставанием в четыре очка – 24:28. Итоговый результат первой половины – 52:42 в пользу «Локомотива-Кубань».

Немного передохнув в перерыве, гости отлично провели третью четверть, записав её себе в актив – 18:16.В заключительной партии краснодарцы при поддержке домашних трибун оказались сильнее со счётом 23:16.

После победы краснодарский клуб опередил санкт-петербургский «Зенит» в турнирной таблице Единой лиги. «Локомотив-Кубань» сейчас занимает второе место, а сине-бело-голубые – третье.