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«Локомотив-Кубань» уверенно победил «Самару», обогнав «Зенит» в Единой лиге

«Локомотив-Кубань» уверенно победил «Самару», обогнав «Зенит» в Единой лиге
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Сегодня, 28 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и клуб из одноимённого города «Самара». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Краснодаре. Матч завершился победой «Локомотива-Кубань» со счётом 91:76.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Хозяева с первых минут матча стали выделяться на паркете в Краснодаре, обыграв соперника со счётом 82:69. По ходу второго игрового отрезка «Самара» старалась навязать борьбу оппоненту по Единой лиге, но в итоге самарцы уступили с отставанием в четыре очка – 24:28. Итоговый результат первой половины – 52:42 в пользу «Локомотива-Кубань».

Немного передохнув в перерыве, гости отлично провели третью четверть, записав её себе в актив – 18:16.В заключительной партии краснодарцы при поддержке домашних трибун оказались сильнее со счётом 23:16.

После победы краснодарский клуб опередил санкт-петербургский «Зенит» в турнирной таблице Единой лиги. «Локомотив-Кубань» сейчас занимает второе место, а сине-бело-голубые – третье.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
28 января 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
91 : 76
Самара
Самара
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Ведищев, Сычков, Емченко, Близнюк
Самара: Зверев, Ребич, Гудумак, Томпсон, Платонов, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Загорац, Умрихин, Роберсон
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