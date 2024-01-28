Лукич рассказал, что ему сказал Бабурин после своей неудачной передачи в матче с ЦСКА

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал победу в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом», а также рассказал, что ему сказал Евгений Бабурин после своей неудачной передачи в концовке матча с ЦСКА, из-за которой матч был переведён в овертайм, где нижегородская команда уступила.

«Крайне важная победа для нас, особенно после того обидного поражения в Москве с ЦСКА. Как и говорил, мы в том матче сделали отличный подарок сопернику. К счастью, в сегодняшний игре уже не оказались столь щедры. Хотя были близки к повторению той же ситуации в концовке. Игрок, отдававший пас, потом подошел и сказал: «Зоран, как сердце, все в порядке?». Слава богу, на табло осталась разница в четыре очка. Мы полностью контролировали этот матч от начала и до конца и заслужили эту победу», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.