«Отдыхает не в те игры». Гарнетт раскритиковал Эмбиида, пропустившего матч с «Денвером»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт раскритиковал звёздного центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида за то, что он не стал принимать участия в матче с «Денвер Наггетс».

«Мне все равно, по какому каналу будет идти игра. Если в ней не принимают участие лидеры, то мы это смотреть не будем, либо будем смотреть одним глазом.

Мне кажется, что Эмбиид берёт отдых не в те игры. Я терпеть этого не могу! Я столько времени ждал противостояния между двумя бигмэнами, и ничего…

Просто говорю то, о чём все думают», — сказал Гарнетт.

Напомним, «Денвер» одержал домашнюю победу в регулярном чемпионате НБА над «Филадельфией» со счётом 111:105. Эмбиид пропустил встречу и не играл в матчах с клубом из Колорадо с 2019 года.