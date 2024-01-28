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Воронцевич рассказал, за счёт «Пари НН» удалось обыграть «Зенит»

Воронцевич рассказал, за счёт «Пари НН» удалось обыграть «Зенит»
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Форвард «Пари Нижний Новгород» Андрей Воронцевич высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (68:64).

«Не сказать, что сыграли безукоризненно, и тем не менее наши соперники за матч смогли вывести нас только на 12 ошибок. Мы неплохо защищались, двигали мяч и не дали «Зениту» реализовать одну из его сильных сторон — их трехочковые: насколько я помню, сегодня из 19 они забили всего три. Конечно, очень приятно побеждать и радовать своего болельщика», — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 28 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Матч завершился победой хозяев паркета со счётом 68:64.

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