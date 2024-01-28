«Я бы хотел остаться здесь надолго». Холидэй — о «Бостоне»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй рассказал о том, как он себя ощущает в команде.

«Я бы хотел остаться здесь надолго. Я чувствую, что мне становится все комфортнее и комфортнее, я люблю ребят, люблю организацию и люблю город.

В этом году я делаю то, что нужно команде. Думаю, все понимают, что мы настроены на долгий путь. Всякое случается, но я сосредоточен на этом, мне комфортно, и не думаю о том, что будет дальше», — приводит слова Холидэя Masslive.

Напомним, «Селтикс» выменяли опытного защитника Холидэя, закрыв позицию разыгрывающего после того, как расстались с Маркусом Смартом. За игрока «кельты» отдали Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса, драфт-пик первого раунда в 2024 году и драфт-пик первого раунда 2029 года.