Милош Теодосич оценил шансы «Црвены Звезды» на попадание в плей-офф Евролиги

36-летний сербский разыгрывающий «Црвены Звезды» Милош Теодосич выразил уверенность, что его команда сумеет пробиться в плей-офф нынешнего розыгрыша Евролиги.

В настоящий момент сербский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице. На этой неделе «Црвена Звезда» проведёт два домашних матча – с «Валенсией» 30 января и с «Барселоной» 2 февраля.

«Это будут очень важные игры. Я считаю, что мы ещё не упустили свои шансы на попадание в топ-10. Верю, что возможность сохраняется и всё зависит от нас. Если мы сыграем как умеем, всё будет зависеть только от нас», — приводит слова Теодосича Mozzart Sport.

Возглавляет турнирную таблицу Евролиги в настоящий момент мадридский «Реал».

Евролига. «Альба» — «Црвена Звезда»:

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