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Дюрант выразил несогласие с главным тренером «Финикса» Фрэнком Вогелем

Дюрант выразил несогласие с главным тренером «Финикса» Фрэнком Вогелем
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант признался, что ему не нужно больше заслонов для бросков. Ранее главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель высказал обратное мнение, заявив, что команда должна делать больше заслонов для Кевина.

«Мне не нужны заслоны. Конечно, было бы здорово, но они мне не нужны», — приводит слова Дюранта на своей странице в социальных сетях журналист Дуэйн Рэнкин.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 38 матчах регулярного чемпионата Дюрант в среднем набирает 28,4 очка. Также на его счету 6,3 подбора и 5,7 передачи.

Ранее Дюрант прояснил позицию по трибьют-видео от «Бруклин Нетс», за который он выступал с 2019 по 2023 год.

Дюрант играет один на один против 221-сантиметрового Бола:

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