Кевин Дюрант прояснил позицию по трибьют-видео от «Бруклина»

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант признался, что не желает трибьют-видео от своей бывшей команды — «Бруклин Нетс». Подобные видео делают с целью отдать должное игрокам, оставившим яркий след в истории клубов.

«Пожалуйста, не надо, без этого вечер будет лучше», — написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Кевин покинул «Бруклин» в феврале 2023 года. Игрок был обменян в «Финикс» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации в 38 матчах регулярного чемпионата Дюрант в среднем набирает 28,4 очка. Также на его счету 6,3 подбора и 5,7 передачи.

Ранее сообщалось, что лёгкий форвард стал 10-м игроком НБА, набравшим 28 тысяч очков.