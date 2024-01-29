Названы третьи шесть игроков на Матч всех звёзд Единой лиги

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала имена третьих шести игроков (по три в заднюю и переднюю линии), которые выступят на Матче всех звёзд. Выбор был сделан на основе голосования главных тренеров команд Единой лиги.

Задняя линия: Каспер Уэйр (ЦСКА), Джеремайя Мартин («Енисей»), Айзея Риз, «Парма».

Передняя линия: Амат М'Бай (ЦСКА), Винс Хантер («Зенит»), Джален Рейнольдс (УНИКС).

Фото: https://t.me/vtbleague

Заключительный этап — определение Единой лигой шести игроков, которые получат уайлд-кард.

Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 18 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

4 февраля главные тренеры команд, Эмил Райкович и Велимир Перасович, в прямом эфире проведут драфт. Специалисты выберут игроков из пула, состоящего из 24 баскетболистов.