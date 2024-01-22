СМИ определили вторых шесть игроков для участия в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ

Завершился второй этап отбора на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, в котором СМИ выбрали шесть игроков.

По итогам голосования СМИ были выбраны по три игрока в заднюю и переднюю линии.

Задняя линия:

Ненад Димитриевич, УНИКС;

Томас Эртель, «Зенит»;

Трент Фрейзер, «Зенит».

Передняя линия:

Девон Акун-Пёрселл, «Локомотив-Кубань»;

Антон Астапкович, ЦСКА;

Ройс Хэмм, «Астана».

Напомним, Матч всех звёзд состоится 18 февраля в Москве. Голосование за игроков проходит в три этапа: на первом учитываются голоса болельщиков, на втором — СМИ, а на третьем сама лига выберет ещё несколько игроков, которые получат уайлд-кард. В начале февраля главные тренеры звёздных команд — Эмил Райкович и Велимир Перасович — в прямом эфире проведут драфт, на котором выберут игроков из 24 баскетболистов.

По итогам первого этапа голосования болельщики выбрали шесть игроков. Ими оказались: Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей»), Октавиус Эллис («Уралмаш»), Би Джей Джонсон («Парма»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Антон Глазунов («Уралмаш»), Александр Платунов («Парма»).

Редакция «Чемпионата» ранее определила 10 своих кандидатов для участия в Матче всех звёзд.