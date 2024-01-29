Фил Джексон рассказал, чем Коби Брайант отличался от Майкла Джордана в невыгодном свете

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Коби Уайт поинтересовался у легендарного тренера Фила Джексона, известного по многолетней работе с «Чикаго» и «Лос-Анджелес Лейкерс», о разнице между Майклом Джорданом и Коби Брайантом. Знаменитый специалист недавно посетил Чикаго, чтобы навестить бывшую команду.

«Главное из того, что он мне сказал, заключается в том, что у Коби не было совести, а у Майкла Джордана она была. По сути, он сказал, что, если после матча у Майкла меньше, чем 50% с игры, он будет разочарован. Коби мог сделать 7 из 25, и ему было всё равно», — приводит слова Джексона Yahoo Sports.

Ранее лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, как смерть Брайанта открыла ему глаза.