Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Этот график убивает игру». Главный тренер «Виртуса» раскритиковал формат Евролиги

«Этот график убивает игру». Главный тренер «Виртуса» раскритиковал формат Евролиги
Комментарии

Главный тренер итальянского «Виртуса» Лука Банки выразил недовольство загруженным графиком в связи с большим количеством матчей в баскетбольной Евролиге.

«Этот график убивает игру и ставит под угрозу здоровье игроков, нам следует задуматься, но я не знаю, есть ли желание прислушиваться к моим словам. Впереди нас ждут важные игры, но нам необходимо иметь здравомыслие, чтобы широко проанализировать ситуацию. Мы отыгрываем почти 80 матчей за сезон!» — приводит слова Банки Eurohoops.

В данный момент «Виртус» находится на третьей строчке турнирной таблицы регулярного чемпионата Евролиги. Команда одержала 15 побед и потерпела восемь поражений после 23 проведённых матчей.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android