«Этот график убивает игру». Главный тренер «Виртуса» раскритиковал формат Евролиги

Главный тренер итальянского «Виртуса» Лука Банки выразил недовольство загруженным графиком в связи с большим количеством матчей в баскетбольной Евролиге.

«Этот график убивает игру и ставит под угрозу здоровье игроков, нам следует задуматься, но я не знаю, есть ли желание прислушиваться к моим словам. Впереди нас ждут важные игры, но нам необходимо иметь здравомыслие, чтобы широко проанализировать ситуацию. Мы отыгрываем почти 80 матчей за сезон!» — приводит слова Банки Eurohoops.

В данный момент «Виртус» находится на третьей строчке турнирной таблицы регулярного чемпионата Евролиги. Команда одержала 15 побед и потерпела восемь поражений после 23 проведённых матчей.

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