Арсич прокомментировал попадание «Енисея» в плей-офф впервые за два года

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал попадание своей команды в топ-6 по итогам первого этапа Единой лиги ВТБ, которое гарантирует участие в плей-офф.

«Верил ли я в это до старта сезона? Я никогда не делаю прогнозы перед сезоном. Фокусируюсь на том, чтобы взять от каждого игрока те качества, которые помогут команде. Дать им шанс раскрыть на полную свой талант. Сезон сложно предугадать перед его началом, потому что я не знаю, какие составы будут у соперников. Так что я никогда не делаю прогнозов, но делаю свою работу, стараюсь чтобы результат был самый лучший.

На втором этапе мы 100% попробуем подняться на лучшее место. Каждый наш игрок будет играть на результат, чтобы порадовать наших болельщиков. Баскетбол — это такая игра, где никто не любит проигрывать. Про плей-офф пока рано разговаривать. Когда поймем окончательное распределение мест, будем думать, что делать. Но постараемся сделать так, чтобы в матчах навылет у игроков была уверенность в своих силах. Поэтому на втором этапе мы должны выигрывать — очень сложно выходить в плей-офф после 10 поражений.

На что нынешний «Енисей» может претендовать в этом сезоне? Нам уже гарантировано участие в четвертьфинале плей-офф. И соответственно следующей задачей является попасть в полуфинал», — сказал Арсич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

«Енисей» примет участие в плей-офф Единой лиги ВТБ впервые с 2022 года. В рамках второго этапа регулярного чемпионата красноярская команда сыграет против ЦСКА, УНИКСа, «Локомотива-Кубани», «Зенита» и «Пармы».