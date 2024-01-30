Meridian sport: экс-игрок ЦСКА Боломбой близок к новом контракту с «Црвеной Звездой»

30-летний российский центровой Джоэл Боломбой близок к заключению нового контракта с «Црвеной Звездой». Об этом информирует Meridian sport.

В нынешнем розыгрыше Евролиги Джоэл на данный момент принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 10,4 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 0,9 передачи. В рамках Адриатической лиги центровой в среднем приносит «Црвене Звезде» 5,9 очка, 3,8 подбора и 0,6 передачи.

До перехода в сербский клуб Боломбой выступал за греческий «Олимпиакос», в составе которого стал серебряным призёром Евролиги. До «Олимпиакоса» представлял московский ЦСКА, который покинул после событий на Украине в феврале 2022 года.

Евролига. «Альба» — «Црвена Звезда»:

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Ранее на вопрос о суде Джоэла Боломбоя с ЦСКА ответил популярный комментатор Владимир Гомельский.