Баскетболист «Локо» Акун-Пёрселл назвал команду Лиги ВТБ, от которой получал предложение

Форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл рассказал, что мог оказаться в Единой лиге ВТБ раньше.

«До того момента, как поступило предложение от «Локо», я о Единой лиге ВТБ особо ничего не знал. За пару лет до этого ко мне обращались из саратовского «Автодора», но им я сразу отказал. При этом у меня есть несколько хороших приятелей, которые в разное время играли в России — Окаро Уайт, Айзея Канаан, Джонатан Мотли. Когда Мотли узнал, что меня зовёт «Локо», он сказал мне: «Конечно, соглашайся!» Так что размышлял я недолго», — сказал Акун-Пёрселл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Баскетболист выступает за «Локомотив-Кубань» с 2022 года. В нынешнем сезоне он был признан MVP ноября в Единой лиге ВТБ, а также выбран в качестве участника Матча всех звёзд.

Читайте большое интервью с Девоном Акун-Пёрселлом на «Чемпионате» 31 января в 8:00 мск.