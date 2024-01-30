Баскетболист «Локомотива» Акун-Пёрселл: Йокичу неинтересен баскетбол

Форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл поделился мнением о бывшем партнёре по «Денверу» Николе Йокиче. Игрок российской команды в сезоне-2018/2019 принял участие в семи матчах за «Наггетс».

«Йокич — настоящий лидер. Его интересует только победа. Ну, ещё его близкие и, конечно, лошади. А так, ему даже баскетбол неинтересен. И тем более — популярность, фанаты, социальные сети. Я совершенно не удивлён, что он уже два раза выиграл титул MVP в лиге», — сказал Акун-Пёрселл в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Американец выступает за «Локомотив-Кубань» с 2022 года. В нынешнем сезоне он был признан MVP ноября в Единой лиге ВТБ, а также выбран в качестве участника Матча всех звёзд.

В прошлом сезоне серб Никола Йокич привёл «Денвер» к первому в истории франшизы чемпионству.

Читайте большое интервью с Девоном Акун-Пёрселлом на «Чемпионате» 31 января в 8:00 мск.