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«Если облажаешься, то Секулич тебе задаст жару». Форвард «Локо» Акун-Пёрселл — о тренере

«Если облажаешься, то Секулич тебе задаст жару». Форвард «Локо» Акун-Пёрселл — о тренере
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Баскетболист «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл высказался о главном тренере краснодарской команды Александре Секуличе.

«Он прекрасный тренер. Не из тех, знаете, что постоянно орут и всё такое. Безусловно, если ты облажаешься, Саша тебе задаст жару. Но он всё правильно понимает. С ним всегда можно свободно поговорить — и далеко не только о баскетболе. Он не загоняет нас в какие-то схемы. Думаю, о таком тренере игроки мечтают. Он 100% мог бы работать в НБА», — сказал Акун-Пёрселл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Баскетболист выступает за «Локомотив-Кубань» с 2022 года. В нынешнем сезоне он был признан MVP ноября в Единой лиге ВТБ, а также выбран в качестве участника Матча всех звёзд. Помимо краснодарской команды, Секулич тренирует сборную Словении.

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