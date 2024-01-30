Джоэл Боломбой продлил контракт с «Црвеной Звездой» до 2026 года

Российский центровой Джоэл Боломбой заключил двухлетний контракт с сербским клубом «Црвена Звезда». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны продолжат сотрудничество до 2026 года.

В нынешнем сезоне Евролиги 30-летний центровой на данный момент сыграл в 22 матчах, в которых в среднем приносил своей команде 10,4 очка, 5,4 подбора и 0,9 передачи. В рамках Адриатической лиги Джоэл в среднем набирал 5,9 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 0,6 передачи.

В «Црвену Звезду» Боломбой перешёл из греческого «Олимпиакоса», в составе которого стал серебряным призёром Евролиги. До этого он выступал за ЦСКА (Москва). Российскую команду игрок покинул после начала спецоперации на Украине.

Евролига. «Црвена Звезда» — «Баскония»:

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