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Домантас Сабонис повторил уникальный рекорд Уилта Чемберлена в НБА

Домантас Сабонис повторил уникальный рекорд Уилта Чемберлена в НБА
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Центровой, один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис продемонстрировал отличное выступление в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда одержала победу со счётом 103:94.

Сабонис провёл на площадке почти 38 минут, набрав за это время 20 очков, совершив 26 подборов и став автором пяти результативных передач. Отметим, что центровой реализовал 10 из 11 бросков с игры. Таким образом Сабонис стал лишь вторым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации после легендарного Уилта Чемберлена, который сумел завершить матч, набрав не менее 20 очков, 25 подборов и пяти передач, реализуя при этом 90 процентов бросков с игры.

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