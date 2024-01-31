Результаты игрового дня Евролиги 30 января

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30 января состоялось пять матчей 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Из интересных результатов отметим уверенную победу сербской «Црвены Звезды» в матче с «Валенсией» и домашнюю победу действующего чемпиона — мадридского «Реала» в результативной встрече с «Маккаби» из Тель-Авива.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 30 января в Евролиге:

АСВЕЛ — «Фенербахче» — 73:83;

«Бавария» — «Баскония» — 112:109 (ОТ);

«Црвена Звезда» — «Валенсия» — 82:64;

«Олимпиакос» — «Альба» — 101:87;

«Реал» — «Маккаби» — 106:101.

Мадридский «Реал» уверенно возглавляет таблицу главного баскетбольного турнира Европы в текущем сезоне. Клуб из столицы Испании одержал 21 победу при трёх поражениях.

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