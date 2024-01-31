Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня Евролиги 30 января

Результаты игрового дня Евролиги 30 января
Аудио-версия:
Комментарии

30 января состоялось пять матчей 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Из интересных результатов отметим уверенную победу сербской «Црвены Звезды» в матче с «Валенсией» и домашнюю победу действующего чемпиона — мадридского «Реала» в результативной встрече с «Маккаби» из Тель-Авива.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 30 января в Евролиге:

АСВЕЛ — «Фенербахче» — 73:83;
«Бавария» — «Баскония» — 112:109 (ОТ);
«Црвена Звезда» — «Валенсия» — 82:64;
«Олимпиакос» — «Альба» — 101:87;
«Реал» — «Маккаби» — 106:101.

Мадридский «Реал» уверенно возглавляет таблицу главного баскетбольного турнира Европы в текущем сезоне. Клуб из столицы Испании одержал 21 победу при трёх поражениях.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2024, вторник. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
73 : 83
Фенербахче
Стамбул, Турция
АСВЕЛ: Scott, Томас, Ли, Кауди, Dallo, Jackson, Фалл, Лайти, N'Diaye, Яаков
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Биберович, Нуа, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
112 : 109
ОТ
Баскония
Витория, Испания
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Вайдеманн, Гиффей, Радончич, Больмаро, Лучич, Обст, Ибака, Харрис, Brankovic
Баскония: Ховард, Райэсте, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Rogkavopoulos, Diop, Котсар, Костелло, Theodore, Монеке
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2024, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
82 : 64
Валенсия
Валенсия, Испания
Црвена Звезда: Смарт, Теодосич, Ханга, Давидовац, Митрович , Лазич, Тоби, Боломбой, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи, dos Santos
Валенсия: Харпер, Клавер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Anderson, Лопес-Аростеги, Джонс, Inglis, Робертсон, Оджелей, Пэнгос
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2024, вторник. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
101 : 87
Альба
Берлин, Германия
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Wright, Канаан, Лунцис, Ларенцакис, Митру-Лонг, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Сикма, Маккиссик
Альба: Браун, Прочида, Spagnolo, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Nikic, Кумадже, Bean
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2024, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
106 : 101
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Дек, Пуарье, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Болдуин, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Mayer, Небо, Блатт, Колсон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android