Результаты игрового дня Евролиги 30 января

30 января состоялось пять матчей 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Из интересных результатов отметим уверенную победу сербской «Црвены Звезды» в матче с «Валенсией» и домашнюю победу действующего чемпиона — мадридского «Реала» в результативной встрече с «Маккаби» из Тель-Авива.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 30 января в Евролиге:
АСВЕЛ — «Фенербахче» — 73:83;
«Бавария» — «Баскония» — 112:109 (ОТ);
«Црвена Звезда» — «Валенсия» — 82:64;
«Олимпиакос» — «Альба» — 101:87;
«Реал» — «Маккаби» — 106:101.
Мадридский «Реал» уверенно возглавляет таблицу главного баскетбольного турнира Европы в текущем сезоне. Клуб из столицы Испании одержал 21 победу при трёх поражениях.
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