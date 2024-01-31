Все результаты игрового дня НБА 31 января
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Сегодня, 31 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 31 января:
- «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 129:124.
- «Нью-Йорк Никс» — «Юта Джаз» — 118:103.
- «Атланта Хоуск» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 138:122.
- «Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» — 107:118.
- «Голден Стэйт Уориорз» — «Филадельфия Сиксерс» —.
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Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить защитника «Нью-Йорка» Донте Дивинченцо. На его счету 33 очка, пять подборов и четыре результативных передачи. Также стоит упомянуть форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. Он набрал 30 очков, совершил семь подборов и семь передач.
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2024, среда. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
129 : 124
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Браун - 25, Уайт - 24, Холидэй - 17, Порзингис - 17, Хозер - 9, Кета - 4, Притчард - 3, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Индиана Пэйсерс: Несмит - 26, Сиакам - 23, Тёрнер - 17, Нембард - 15, Халибёртон - 13, Хилд - 12, Топпин - 11, Смит - 7, Уокер, Браун, Джонсон, Джексон, Шиппард
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
118 : 103
Юта Джаз
Ньютаун
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 33, Брансон - 29, Ачиува - 18, Хартенштайн - 14, Гримс - 12, Харт - 10, Симс - 2, Топпин, Макбрайд, Флинн, Браун, Арчидиаконоу, Гибсон
Юта Джаз: Секстон - 22, Джордж - 15, Фонтеккио - 14, Маркканен - 14, Кларксон - 11, Коллинс - 11, Данн - 6, Кесслер - 6, Агбаджи - 3, Олиник - 1, Хортон-Такер, Саманич, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2024, среда. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
138 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 26, Мюррей - 24, Джонсон - 19, Богданович - 18, Бей - 18, Капела - 13, Оконгву - 11, Хантер - 6, Бафкин - 3, Миллз, Гриффин, Мэтьюз, Мэттьюз
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 28, Джеймс - 20, Хатимура - 16, Вандербилт - 12, Расселл - 9, Вуд - 9, Принс - 7, Хэйс - 6, Уиндлер - 6, Кристи - 5, Худ-Скифино - 2, Льюис - 2, Мэйс
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2024, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
107 : 118
Торонто Рэпторс
Торонто
Чикаго Буллз: Дерозан - 25, Досунму - 21, Вучевич - 14, Уайт - 13, Карузо - 11, Филлипс - 9, Драммонд - 7, Терри - 4, Картер - 3, Битим, Саного, Тэйлор, Дрелл
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 24, Браун - 19, Нвора - 17, Шрёдер - 16, Янг - 16, Барнс - 13, Макдэниелс - 8, Буше - 5, Дик, Темпл, Портер, Портер
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
98 : 90
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Джозеф, Подзиемски, Луни, Santos, Шарич, Уиггинс, Грин, Киньонес, Карри, Джексон-Дэвис
Филадельфия Сиксерс: Мартин, Бамба, Убре, Спрингер, Харрис, Каунсил, Эмбиид, Беверли, Смит, Хаус, Коркмаз, Рид
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