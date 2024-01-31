Сегодня, 31 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 31 января:

«Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 129:124.

«Нью-Йорк Никс» — «Юта Джаз» — 118:103.

«Атланта Хоуск» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 138:122.

«Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» — 107:118.

«Голден Стэйт Уориорз» — «Филадельфия Сиксерс» —.

Новость дополняется...

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить защитника «Нью-Йорка» Донте Дивинченцо. На его счету 33 очка, пять подборов и четыре результативных передачи. Также стоит упомянуть форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. Он набрал 30 очков, совершил семь подборов и семь передач.