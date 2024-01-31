37 очков Карри помогли «Голден Стэйт» нанести «Филадельфии» четвёртое поражение подряд

В ночь с 30 на 31 января мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» — «Филадельфия Сиксерс». Победу со счётом 119:107 одержали хозяева площадки.

Первая четверть осталась за гостями, которые не только отыграли стартовый отрыв «Уорриорз» в шесть очков, но и сами вышли вперёд на пять. К большому перерыву уже хозяева лидировали с двухочковым перевесом. По итогам третьей четверти «воины» увеличили свой отрыв до «+9», а в заключительном отрезке смогли не только удержать, но и развить своё преимущество.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), на счету которого 37 набранных очков. «Филадельфия» потерпела четвёртое поражение кряду в регулярном сезоне.