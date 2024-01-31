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37 очков Карри помогли «Голден Стэйт» нанести «Филадельфии» четвёртое поражение подряд

37 очков Карри помогли «Голден Стэйт» нанести «Филадельфии» четвёртое поражение подряд
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В ночь с 30 на 31 января мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» — «Филадельфия Сиксерс». Победу со счётом 119:107 одержали хозяева площадки.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первая четверть осталась за гостями, которые не только отыграли стартовый отрыв «Уорриорз» в шесть очков, но и сами вышли вперёд на пять. К большому перерыву уже хозяева лидировали с двухочковым перевесом. По итогам третьей четверти «воины» увеличили свой отрыв до «+9», а в заключительном отрезке смогли не только удержать, но и развить своё преимущество.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), на счету которого 37 набранных очков. «Филадельфия» потерпела четвёртое поражение кряду в регулярном сезоне.

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
119 : 107
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Куминга - 26, Уиггинс - 23, Подзиемски - 11, Грин - 9, Джексон-Дэвис - 6, Киньонес - 3, Джозеф - 2, Шарич - 2, Луни, Томпсон, Santos
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 26, Коркмаз - 19, Убре - 15, Эмбиид - 14, Беверли - 12, Спрингер - 10, Хаус - 7, Мартин - 2, Каунсил - 2, Моррис, Бамба, Смит, Рид
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