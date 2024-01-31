Леброн Джеймс высказался после 25-го поражения «Лейкерс» в этом сезоне НБА

39-летний лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение команды, которое она потерпела в матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (122:138).

«Мы можем в любой момент обыграть любую команду в НБА. И затем в любой момент нам могут надрать задницу», — сказал Джеймс после матча во время общения с прессой.

Леброн в матче с «Атлантой» набрал 20 очков, совершил девять подборов и отдал восемь результативных передач. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Лос-Анджелеса» Остин Ривз, в активе которого 28 очков и шесть результативных передач.

«Лейкерс» в данный момент занимают девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции (24 победы – 25 поражений).