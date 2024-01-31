Леброн Джеймс опубликовал загадочный пост

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил у себя в социальных сетях новый пост, значения которого не стал раскрывать. Со своими подписчиками Джеймс поделился изображением песочных часов. Пост появился после поражения команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (122:138).

В комментариях к публикации многие фанаты предположили, что сообщение Леброна может быть намёком на увольнение главного тренера «озёрников» Дарвина Хэма или на какой-то обмен.

Напомним, Леброн в матче с «Атлантой» набрал 20 очков, совершил девять подборов и отдал восемь результативных передач. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Лейкерс» Остин Ривз, в активе которого 28 очков и шесть результативных передач.