Стефен Карри разнял сцепившихся Кумингу и Беверли

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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри предотвратил потенциальный конфликт, который мог возникнуть между его товарищем по команде лёгким форвардом Жонатаном Кумингой и разыгрывающим «Филадельфии Сиксерс» Патриком Беверли. Инцидент случился в матче регулярного чемпионата, когда Беверли сфолил на Куминге в момент броска. После этого игроки ненадолго сцепились.

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Напомним, матч закончился со счётом 119:107 в пользу «Голден Стэйт». Стефен стал самым результативным игроком встречи. На счету разыгрывающего 37 очков, восемь подборов и семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что повреждение во время матча команд получил центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.