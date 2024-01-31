Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри разнял сцепившихся Кумингу и Беверли

Стефен Карри разнял сцепившихся Кумингу и Беверли
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри предотвратил потенциальный конфликт, который мог возникнуть между его товарищем по команде лёгким форвардом Жонатаном Кумингой и разыгрывающим «Филадельфии Сиксерс» Патриком Беверли. Инцидент случился в матче регулярного чемпионата, когда Беверли сфолил на Куминге в момент броска. После этого игроки ненадолго сцепились.

Права на видеозапись принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видеозапись можно на YouTube-канале Chaz NBA.

Напомним, матч закончился со счётом 119:107 в пользу «Голден Стэйт». Стефен стал самым результативным игроком встречи. На счету разыгрывающего 37 очков, восемь подборов и семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что повреждение во время матча команд получил центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

Материалы по теме
Видео
Вернувшийся после травмы колена в матче с «Уорриорз» Эмбиид вновь получил повреждение
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android