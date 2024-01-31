Вернувшийся после травмы колена в матче с «Уорриорз» Эмбиид вновь получил повреждение

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид вновь повредил колено. Инцидент случился в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз». Эмбиид получил травму в результате падения на его левую ногу форварда соперников Жонатана Куминги.

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Напомним, встреча закончилась со счётом 119:107 в пользу «Голден Стэйт». После повреждения Джоэл отправился в раздевалку, прихрамывая. За время, проведённое на паркете, он успел набрать 14 очков, сделать семь подборов и отдать две передачи. Напомним, центровой пропускал два предыдущих матча из-за болей в левом колене.