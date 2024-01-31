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Названы детали предложения, которое «Лейкерс» сделали «Атланте» для обмена Мюррея

Названы детали предложения, которое «Лейкерс» сделали «Атланте» для обмена Мюррея
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«Лос-Анджелес Лейкерс» сделал предложение клубу «Атланта Хоукс» с целью заполучить атакующего защитника Деджонте Мюррея. Об этом информирует Clutch Points со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что «Лос-Анджелес» готов предложить «Атланте» в качестве компенсации Д’Анджело Расселла, Джейлена Худ-Скифино и драфт-активы.

Ранее также говорилось, что интерес к Деджонте проявляют «Нью-Йорк Никс», «Торонто Рэпторс», «Сан-Антонио Спёрс», «Детройт Пистонс» и «Милуоки Бакс».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Мюррей к настоящему моменту принял участие в 46 матчах, в которых в среднем набирал 21,5 очка, совершал пять подборов и отдавал 5,2 передачи.

«Лейкерс» и «Даллас» почтили память погибшего тренера «Уорриорз»:

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