Названы детали предложения, которое «Лейкерс» сделали «Атланте» для обмена Мюррея

«Лос-Анджелес Лейкерс» сделал предложение клубу «Атланта Хоукс» с целью заполучить атакующего защитника Деджонте Мюррея. Об этом информирует Clutch Points со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что «Лос-Анджелес» готов предложить «Атланте» в качестве компенсации Д’Анджело Расселла, Джейлена Худ-Скифино и драфт-активы.

Ранее также говорилось, что интерес к Деджонте проявляют «Нью-Йорк Никс», «Торонто Рэпторс», «Сан-Антонио Спёрс», «Детройт Пистонс» и «Милуоки Бакс».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Мюррей к настоящему моменту принял участие в 46 матчах, в которых в среднем набирал 21,5 очка, совершал пять подборов и отдавал 5,2 передачи.

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