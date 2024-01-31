Марк Газоль объявил о завершении карьеры

Сегодня, 31 января, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), испанский центровой Марк Газоль провёл специальную пресс-конференцию в своём родном городе Барселоне, на которой объявил о завершении карьеры.

За свою 20-летнюю карьеру (2003–2023) Газоль становился чемпионом НБА (2019), обладателем награды «лучший игрок оборонительного плана» НБА (2013), трёхкратным участником Матча всех звёзд НБА (2012, 2015, 2017) и членом лучшей сборной сезона в НБА (2015).

Напомним, в НБА он играл за «Мемфис Гриззлиз», «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Согласно информации журналиста и инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Мемфис», за который Газоль выступал с 2008 по 2019 год, планирует закрепить за игроком его 33-й номер.

Также Газоль выиграл две золотые медали чемпионата мира по баскетболу со сборной Испании (2006, 2019), пять медалей Евробаскета (золото — 2009, 2011; серебро — 2007; бронза — 2013, 2017) и две олимпийские серебряные медали (2008, 2012).