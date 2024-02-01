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Экс-игроку, страдающему аутизмом, необходимо срочно подписать контракт с клубом НБА

Экс-игроку, страдающему аутизмом, необходимо срочно подписать контракт с клубом НБА
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Бывшему игроку клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тони Снеллу, который страдает аутизмом, необходимо подписать контракт с клубом НБА до пятницы, 2 февраля, чтобы получить 10-летний стаж работы для программы пенсионных пособий, которые предоставляет ассоциация игроков. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Пособия необходимы для содержания семьи, которая включает двух сыновей с аутизмом.

32-летний Тони Снелл выступал в Национальной баскетбольной ассоциации с 2013 по 2022 год. За это время он успел поиграть в составе таких команд, как «Чикаго Буллз», «Милуоки Бакс», «Детройт Пистонс», «Атланта Хоукс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

Аутизм — нарушение психического развития, сопровождающееся дефицитом социальных взаимодействий, затруднением взаимного контакта при общении с другими людьми и выполнении повторяющихся действий.

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