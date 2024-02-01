Лидер Запада «Миннесота» разгромила «Даллас»

В ночь с 31 января на 1 февраля мск на арене «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе состоял матч регулярного чемпионата НБА. Лидирующая в Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз» крупно обыграла «Даллас Маверикс» со счётом 121:87.

Первая половина игры прошла в равной борьбе — к большому перерыву «Даллас» уступал всего четыре очка, успев по ходу второй четверти полидировать с таким же преимуществом. Третий период добавил к гандикапу «Тимбервулвз» ещё девять очков. В четвёртой четверти состоялся разгром — «Миннесота» увеличила разрыв на 21 очко, оформив итоговую победу с перевесом +34.

Самым результативным игроком матча стал Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), набравший 29 очков при девяти подборах и четырёх результативных передачах.