Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидер Запада «Миннесота» разгромила «Даллас»

Лидер Запада «Миннесота» разгромила «Даллас»
Комментарии

В ночь с 31 января на 1 февраля мск на арене «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе состоял матч регулярного чемпионата НБА. Лидирующая в Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз» крупно обыграла «Даллас Маверикс» со счётом 121:87.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первая половина игры прошла в равной борьбе — к большому перерыву «Даллас» уступал всего четыре очка, успев по ходу второй четверти полидировать с таким же преимуществом. Третий период добавил к гандикапу «Тимбервулвз» ещё девять очков. В четвёртой четверти состоялся разгром — «Миннесота» увеличила разрыв на 21 очко, оформив итоговую победу с перевесом +34.

Самым результативным игроком матча стал Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), набравший 29 очков при девяти подборах и четырёх результативных передачах.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
121 : 87
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 29, Гобер - 17, Рид - 12, Макдэниелс - 11, Конли - 10, Эдвардс - 9, Александер-Уолкер - 9, Гарза - 8, Андерсон - 5, Браун - 5, Милтон - 4, Мур - 2, Маклафлин
Даллас Маверикс: Грин - 18, Харди - 15, Хардуэй-младший - 14, Холмс - 11, Карри - 9, Проспер - 6, Уильямс - 5, Лоусон - 3, Клебер - 3, Уильямс - 2, Пауэлл - 1, Моррис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android