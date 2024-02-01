В Бруклине перед матчем с «Финиксом» показали ролик в честь Дюранта

В Бруклине на стадионе «Барклайс-центр» перед началом встречи с «Финикс Санз» показали ролик в честь бывшего игрока команды «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA.
Сама встреча завершилась победой «Финикса» со счётом 136:120. Стоит отметить, что Дюрант стал самым результативным игроком встречи, записав в свой актив 33 очка.
Все результаты игрового дня НБА 1 февраля:
«Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:125.
«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 110:117.
«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 128:121.
«Майами Хит» — «Сакраменто Кингз» — 115:106.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 105:100.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» — 121:87.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Орландо Мэджик» — 98:108.
«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 99:110.
«Бруклин Нетс» — «Финикс Санз» — 120:136.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Милуоки Бакс» — 119:116.