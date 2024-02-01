«Енисей» одержал убедительную выездную победу в матче с «Астаной»
Поделиться
На стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане (Казахстан) завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Астана» и «Енисей». Победу в игре одержали гости со счётом 97:69. Матч обслуживала бригада арбитров в составе Алексея Давыдова (Москва, Россия), Антона Круглова (Москва, Россия) и Евгения Михеева (Казахстан).
Самым результативным игроком встречи стал Ксавьер Ратэн-Мэйс, который записал в свой актив 29 очков. У хозяев наилучшую результативность продемонстрировали Маркелл Джонсон и Ройс Хэмм — по 17 очков.
Благодаря этой победе красноярская команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У команды 15 побед при 10 поражениях. «Астана» идёт десятой — 10 побед, 16 поражений.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
01 февраля 2024, четверг. 14:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
69 : 97
Енисей
Красноярский край
Астана: Джонсон - 17, Хэмм - 17, Андерсон - 16, Пушица - 7, Дэвис - 5, Скиппер-Браун - 5, Мурзагалиев - 2, Щербак, Марчук, Гаврилов, Айткали, Майдекин
Енисей: Ратэн-Мэйс - 29, Мартин - 17, Белянков - 14, Хопкинс - 11, Карпенко - 8, Бич - 5, Топтунов - 5, Балашов - 4, Долинин - 4, Лобарев, Сонько, Загретдинов
Комментарии
- 1 февраля 2024
-
16:08
-
16:01
-
15:26
-
14:57
-
14:17
-
13:54
-
13:00
-
11:55
-
10:50
-
09:49
-
07:19
-
06:27
-
06:23
-
03:21
-
01:00
-
00:41
-
00:22
- 31 января 2024
-
23:30
-
23:05
-
22:45
-
22:23
-
21:17
-
20:58
-
20:44
-
20:31
-
19:47
-
19:19
-
18:59
-
18:24
-
18:00
-
17:49
-
17:25
-
16:44
-
16:32
-
16:26
Партнерский контент