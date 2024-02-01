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«Енисей» одержал убедительную выездную победу в матче с «Астаной»

«Енисей» одержал убедительную выездную победу в матче с «Астаной»
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На стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане (Казахстан) завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Астана» и «Енисей». Победу в игре одержали гости со счётом 97:69. Матч обслуживала бригада арбитров в составе Алексея Давыдова (Москва, Россия), Антона Круглова (Москва, Россия) и Евгения Михеева (Казахстан).

Самым результативным игроком встречи стал Ксавьер Ратэн-Мэйс, который записал в свой актив 29 очков. У хозяев наилучшую результативность продемонстрировали Маркелл Джонсон и Ройс Хэмм — по 17 очков.

Благодаря этой победе красноярская команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У команды 15 побед при 10 поражениях. «Астана» идёт десятой — 10 побед, 16 поражений.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
01 февраля 2024, четверг. 14:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
69 : 97
Енисей
Красноярский край
Астана: Джонсон - 17, Хэмм - 17, Андерсон - 16, Пушица - 7, Дэвис - 5, Скиппер-Браун - 5, Мурзагалиев - 2, Щербак, Марчук, Гаврилов, Айткали, Майдекин
Енисей: Ратэн-Мэйс - 29, Мартин - 17, Белянков - 14, Хопкинс - 11, Карпенко - 8, Бич - 5, Топтунов - 5, Балашов - 4, Долинин - 4, Лобарев, Сонько, Загретдинов
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