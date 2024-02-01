«Анадолу Эфес» расстался с Эрдемом Каном

Стамбульский «Анадолу Эфес» расстался с главным тренером Эрдемом Каном. Об этом сообщает издание Basket News.

Под его руководством «Эфес» показал результат 9-15.

Это первый год работы Кана в качестве главного тренера команды Евролиги. До этого он восемь лет был ассистентом главного тренера в стамбульском «Фенербахче Беко».

Напомним, вчера, 31 января, состоялись четыре матча в рамках 24-го тура баскетбольной Евролиги. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.

31 января, результаты игрового дня:

«Жальгирис» (Литва) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 96:70;

«Монако» — «Партизан» (Сербия) — 85:70;

«Панатинаикос» (Греция) — «Олимпия» Милан (Италия) — 79:62;

«Барселона» (Испания) — «Виртус» (Италия) — 84:57.