Стало известно имя первого участника конкурса трёхочковых Матча звёзд Единой лиги

Защитник казахстанской «Астаны» Карвел Андерсон стал первым участником конкурса трёхочковых бросков, который пройдёт в рамках Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В нынешнем сезоне американский баскетболист реализует 40,2% дальних бросков. На его счету 82 точных трёхочковых выстрела. В общем и целом, Карвел Андерсон принял участие в 25 матчах за «Астану» в текущем чемпионате Единой лиги, набирая в среднем 16,2 очка, совершая 2,1 подбора и отдавая три результативные передачи.

В данный момент «Астана» находится на 10-й строчке турнирной таблицы Единой лиги. Команда одержала 10 побед и потерпела 16 поражений после 26 проведённых матчей. Матч всех звёзд состоится 18 февраля в Москве на «ВТБ Арене».