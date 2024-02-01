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Экс-игрок НБА, страдающий аутизмом, прокомментировал необходимость вернуться в лигу

Экс-игрок НБА, страдающий аутизмом, прокомментировал необходимость вернуться в лигу
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Бывший игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тони Снелл обратился к общественности в связи с необходимостью вернуться в лигу.

«Конечно, я хочу вернуться и играть. Сейчас у меня появилась более важная цель. Речь идёт о моих мальчиках. Это нужно не только мне, но и моей жене, моим детям. Я хочу поделиться своими знаниями с молодыми ребятами. Мне доставляет удовольствие помогать им и показывать то, что я вижу. Я нахожусь на том этапе, когда хочу вдохновлять других, помогать как можно большему количеству людей», — приводит слова Снелла Yahoo Sports.

Напомним, баскетболисту необходимо подписать контракт с клубом НБА до пятницы, 2 февраля, чтобы получить 10-летний стаж работы для программы пенсионных пособий, которые предоставляет ассоциация игроков.

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