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Этторе Мессина назвал две лучшие баскетбольные команды в Европе

Этторе Мессина назвал две лучшие баскетбольные команды в Европе
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Главный тренер баскетбольного клуба «Олимпия Милан» Этторе Мессина после поражения своей команды от «Панатинаикоса» (62:79) в матче 24-го тура Евролиги заявил, что их соперник входит в число двух лучших баскетбольных коллективов в Европе.

«Мы не оказали должного сопротивления. Приношу извинения владельцу и всем болельщикам команды. Будем работать над своими ошибками.

«Панатинаикос» вместе с мадридским «Реалом» — две лучшие команды в Европе. То, как они играют в нападении, защищаются… На этом стадионе нужно быть морально сильным», — приводит слова Мессины Basket News.

После поражения «Олимпия Милан» вышла на показатель 10-14 в нынешнем сезоне.

Видеообзор матча между «Панатинаикосом» и «Миланом» в Евролиге:

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Как прошёл последний матч «Милана» в январе:
«Милан» во второй раз в сезоне Евролиги победил «Барселону»
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